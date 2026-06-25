警視庁は、渋谷警察署の警察官がきょう午前、ネパール国籍の男性の在留カードを偽物と勘違いし、出入国管理法違反の疑いで誤って現行犯逮捕したと発表しました。男性は1時間あまり拘束されたあと、釈放されたということです。警視庁によりますと、きょう午前10時すぎ、東京・渋谷区の路上で、渋谷警察署の地域課の40代の男性巡査部長と20代の男性巡査長がネパール国籍の20代の男性2人組に職務質問をしました。身分証の提示を求めた