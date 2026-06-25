北上を続けるダブル台風と梅雨前線の影響で、きょうは九州では記録的大雨となりました。台風7号は、あさって土曜日に関東に最接近し、朝から大雨となる見込みです。台風の接近前から九州では、ずっと大雨が続いています。この時間も九州北部には活発な雨雲がかかっていて、長崎にはレベル4「土砂災害危険警報」が出ています。この先の台風進路は、「台風7号」はあす未明から明け方にかけて、暴風域を伴って沖縄に近づく見込みです