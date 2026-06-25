青森県で震度6強を観測した地震で、合わせて11人がけがをしました。通勤時間帯の発生で東京都内でも新幹線が止まるなどして混乱が生じました。震度6弱を観測した青森・八戸市のスーパーのカメラが捉えた映像には地震が襲った瞬間に商品が次々と落下する様子が映っていました。別角度からの映像では、酒瓶が床にたたきつけられて割れ、落ちた商品で通路が埋め尽くされる様子も映っていました。地震の後のスーパーの入り口には「本日