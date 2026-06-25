気象台は、25日午後6時49分に、レベル３大雨警報を西海市（江島・平島を除く）に発表しました。南部、北部では、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【大雨警報（発表中）】■長崎市●レベル２大雨注意報■佐世保市（宇久地域を除く）●レベル３大雨警報■佐世保市（宇久地域）●レベル２大雨注意報■島原市●レベル２大雨注意報■諫早市●レベル３大雨警報■大村市●レベル３大雨警報■平戸市●レベル２大雨注意報■