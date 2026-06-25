サッカー日本代表の上田綺世選手の妻でモデルの由布菜月さんが、自身のインスタグラムを更新。今年4月に第1子となる長女が誕生してから初めて迎えた「父の日」にまつわる投稿を公開し、大きな反響を呼んでいます。【写真を見る】【 上田綺世選手の妻・由布菜月 】第1子長女誕生後 “初の父の日” を報告 チュニジア戦2ゴールの夫を「アクスタ」で祝福する愛娘の姿に反響最初の投稿は6月21日。この日はサッカー日本代表がワール