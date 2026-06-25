チェルシーからレアル・マドリードに移籍したDFマルク・ククレジャが、チェルシー所属のMFエンソ・フェルナンデスの加入を歓迎する考えを示した。『THE Sun』が報じている。ククレジャはインタビューで「エンゾは素晴らしい選手であり、私の友人でもある。移籍を祝福してくれた」と語った。さらに、「チェルシーでは一緒に素晴らしい時間を過ごした。同じ夏に2人でレアル・マドリードへ移籍できる機会があるなら最高だ。幸運を祈っ