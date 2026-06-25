韓国国土交通部は、大韓航空とアシアナ航空の合併を航空事業法に基づき条件付きで認可したと発表した。12月17日にも経営統合を見込む。両社の統合は2020年11月、韓国産業銀行がアシアナ航空を大韓航空に売却することを決定することによって開始。アメリカ、欧州連合（EU）、日本など13の各国当局の承認などを経て、大韓航空がアシアナ航空の買収手続きを完了していた。国土交通部の認可によって、主要規制手続きがすべて整った形と