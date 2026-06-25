暑い時期、食欲がわかない…。 【写真を見る】【動画】暑い時期に「つるっと」食べたい！こだわりの生ワサビで“ツーン”と爽快！大人気のこだわりうどん店もちもちのコシの秘密は？（山形・東根市） そんな時にでもツルるんっと食べたくなるグルメを取材しました。