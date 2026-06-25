山形空港に愛称があるのを皆さんご存じですか？ 【写真を見る】山形へようこそ！“おいしい山形空港”で「紅秀峰」プレゼント！旅の第一歩を旬の味覚でおもてなし 「おいしい山形空港」というんです。きょうはそんな「おいしい」空港ならではのおもてなしが行われました。 飛行機を降りたみなさんがやってきました。どんなおもてなしを受けるのかわかりますか？ 西村雛妃アナウンサー「今山形に到着したみなさんに寒河江