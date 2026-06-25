スマートフォン使用者の低年齢化が進み、誹謗中傷や闇バイトの勧誘などＳＮＳに関するトラブルが深刻な問題となっています。 【写真を見る】SNSトラブル相談が3年で4倍に闇バイト勧誘や生成AIの脅威も…子どもを「加害者にさせない」対策へ（山形） 若者からのＳＮＳ関連の相談件数が、３年間でおよそ４倍になっていることがわかりました。 これは、きょう開かれた県議会予算特別委員会で明らかにされたものです。 県