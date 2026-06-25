山形県飯豊町では、町の花であるユリが最盛期を迎えています。１年で一番美しい時期のユリを楽しんでもらうためにきょう招待されたのは…？ 【写真を見る】「きれいだった！」「ピンクかわいかった！」色とりどり50万本のユリのなか、園児が散歩楽しむ（山形・飯豊町） きょう、飯豊町の「どんでん平ゆり園」に招待されたのは、地元のわくわくこども園の園児たち４０人です。 園は今年４月から、町営の施設として滝があるガ&#