ＪＲ北海道によりますと、６月２５日午後５時半ごろの時点で、函館線・岩見沢ー光珠内駅間で信号設備の点検を行っている影響で、現在、岩見沢ー滝川間の上下線で運転を見合わせているということです。ＪＲは原因を調査中だとしています。最新の情報はＪＲのホームページなどで確認できます。