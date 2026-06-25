物価高対策として給付される「どうみんポイント」の申請が、６月２５日から始まりました。１世帯あたり最大５５００円相当のポイントを受け取るには、どのような手続きが必要なのでしょうか。（吉岡記者）「どうみんポイントの申請が始まりました。こちらは番組がつくったサンプルですが、このようにＱＲコードがハガキが自宅に届きます。皆さんはどう申請するか知っていますか？」物価高対策として２５日から申請が始まった