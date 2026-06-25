道内の全世帯に給付される「どうみんポイント」は、６月２５日から申請が始まりました。道の公式アプリで申請した場合１世帯あたり５５００円相当のポイントが、郵送で申請した場合は５０００円分のギフトカードが給付されます。 アプリで申請する場合は、届いたはがきのほかにスマートフォンと世帯主のマイナンバーカードが必要です。「北海道アプリ」をダウンロードして申請します。道により