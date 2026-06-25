札幌市厚別区の８０代の女性が、警察官を名乗る男らに現金およそ１億円をだまし取られる特殊詐欺事件が発生しました。札幌市厚別区に住む８０代の女性のもとに、２０２６年２月２５日、電気通信事業者を名乗る男から「携帯電話機が不正に契約されている」などとウソの電話がありました。その後、女性は警察官を名乗る男らから「預金が犯罪収益ではないか確認する」などと言われ、６月２０日までの間、現金を入れた紙袋を複数回自宅