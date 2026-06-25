◆パ・リーグ楽天―西武（２５日・楽天モバイル最強パーク宮城）楽天が先制した。両チーム無得点の２回無死二、三塁。村林が武内から中犠飛を放ち、先制した。さらに１死二塁から中島が右翼線への適時打。上昇傾向にある打線がつながった。チームは現在、２連勝中。先発は今季初勝利を目指す前田健だ。序盤からベテラン右腕を援護した。