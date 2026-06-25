女性活躍や男女共同参画の重点方針などを決定する会議で発言する高市首相（中央）＝25日午後、首相官邸政府は25日、首相官邸で開いた会議で、女性活躍や男女共同参画の重点方針「女性版骨太方針2026」を決定した。理工系の人材が不足し、高市政権が重点投資の対象とする半導体や人工知能（AI）などの戦略17分野で「女性の活躍が進んでいない」と指摘。大学の工学系学部で学ぶ人の割合を倍増させる目標を掲げた。高市早苗首相は