お笑いコンビの「ペこぱ」とダンスグループの「アバンギャルディ」が、警視庁の交通安全広報大使に就任しました。ぺこぱシュウペイさん「皆さんで交通ルールを守りましょう！」アバンギャルディsonoさん「飲酒運転、絶対だめ！よろしくお願いします」きょう（25日）、警視庁の交通安全広報大使に就任したのは、お笑いコンビ・ペこぱのシュウペイさんと松陰寺太勇さん、16人組ダンスグループの「アバンギャルディ」です。18人は