第１０８回全国高校野球選手権大会（８月５日開幕・甲子園）の福井大会の組み合わせ抽選会が２５日に開催された。２７チームが出場。７月８日に開会式を行い、同１１日から１回戦を行う。順調に日程が消化されれば、決勝は同２５日に行われる。２年連続出場目指す敦賀気比は最速１４２キロ左腕の鶴田を中心に打線も強力で優勝候補筆頭。初戦で敦賀気比と対戦する北陸は好投手・春木を擁し、屈指の好カードに。福井商は最速