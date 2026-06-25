◇プロ野球 セ・リーグ 中日ーDeNA(25日、バンテリンドーム)初回に先制を許したDeNA。2回には無死満塁のピンチからエラーで追加点を許しました。この日の先発は平良拳太郎投手。初回には先頭・岡林勇希選手に二塁打を許し、3番・村松開人選手の犠牲フライで先制を許します。さらに2回には先頭のサノー選手に死球を与えると、連打で無死満塁のピンチ。ここで迎えた土田龍空選手はセカンド方向へ打ち取った当たりとします。この時の