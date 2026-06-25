鹿児島県霧島市の温泉施設で八代市の5歳の男の子の行方が分からなくなってから5日目となる25日も警察や消防による捜索活動が行われました。 八代市の5歳の男の子・田中嶺臣さんが行方不明になって5日目。いなくなった現場は、鹿児島県霧島市の山あいにある温泉施設「かれい川の湯」です。日曜日、両親と嶺臣さん、2歳の弟の4人で内風呂に入っていたという家族。両親によりますと、先に母親と2歳の弟がお風呂を上がり脱衣所へ