元フィギュアスケーターで解説者・タレントの高橋成美さんが6月25日、自身のインスタグラムを更新。FIFAワールドカップ2026、日本代表のスウェーデン戦の応援に、アメリカ・ダラスを訪れていることを報告しました。【写真を見る】【 高橋成美 】FIFAワールドカップ2026日本の第3戦を応援にダラスへ「明日の試合へ向けて準備万端です」にファン反響「勝利の女神到着で心強いよ」高橋さんは「サッカーワールドカップ2026第3戦