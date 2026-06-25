日本におけるK-POPブームの先駆者として、2000年代に絶大な人気を誇った女性アーティストの近影がネット上で反響を呼んでいる。そのアーティストとはBoA（39）だ。BoAが日本デビューを果たしたのは2001年5月。当時14歳ながら、圧倒的な歌唱力とダンスパフォーマンスで注目を集め、『VALENTI』や『メリクリ』などのヒット曲を次々と世に送り出した。その後も日韓を代表するトップアーティストとして第一線で活動を続けてきたBoAだが