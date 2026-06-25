【トイライズ 氷竜×炎竜】 6月25日 公開 タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」は、「TOYRISE（トイライズ）」シリーズ新商品として「氷竜×炎竜」を公開した。発売月・価格は未定。 アニメ「勇者王ガオガイガー」に登場するビークルロボ・氷竜、炎竜を立体化。公開された画像ではそれぞれのロボットモードが確認でき