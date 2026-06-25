韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「초보 운전（チョボ ウンジョン）」の意味は？「초보 운전（チョボ ウンジョン）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、免許を取って間もない人に関する韓国語です。「초보 운전（チョボ ウンジョン）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は