組み合わせ方や注目のアイテム、さらにはこれから着たい服探しにも役立つ、最新コーディネートを毎日更新してお届け中！主流となったワイドデニムからやや細めストレートへ移行している今季。すっきりとした見た目ながら、気になる脚の形はカバーできる、頼りがいのある1本をピックアップ。【POINT】スキニーほど密着せず、ストレートの中でも細身の設計。絶妙なハリ感が脚のラインを直線的に補正し、美脚を約束。色ムラをおさえた