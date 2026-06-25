中国商務部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京6月25日】中国商務部の何亜東（か・あとう）報道官は25日の記者会見で、日本の経済界が政府に反省を促し、中日間の経済協力が再び健全な軌道に戻る条件を整えるよう期待を示した。何氏は日本の経済界の訪中が最近相次いでいるとの質問に次のように答えた。中国は高水準の対外開放を持続的に拡大し、市場化、法治化、国際化された一流のビジネス環境を整え、世界各国と互恵