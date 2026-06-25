宮城県警本部昨年8月の宮城県大郷町長選で、候補者以外の他人にたすきを着用させ、選挙活動したとして、県警が公選法違反の疑いで、石川良彦町長を書類送検したことが25日、捜査関係者への取材で分かった。24日付。石川氏は約500票差で現職を破り、初当選した。他にも同容疑で、同町議会の石垣正博議長と高橋重信副議長、たすきを着用した疑いのある支援者の男性の計3人も書類送検した。公選法は立候補した本人以外のたすき