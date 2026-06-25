政府は２５日、皇族数の確保策を盛り込んだ皇室典範改正案の要綱を与野党の全体会議で説明した。典範改正で女性皇族の結婚後の皇族身分保持を制度化し、旧宮家の男系男子を養子として皇室に迎えることを例外として認める内容で、森衆院議長は全体会議後、付帯決議を前提に要綱が大筋で了承されたことを記者団に明らかにした。