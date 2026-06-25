自民党の小渕優子元選挙対策委員長が、党税制調査会の幹部会合（インナー）のメンバーを辞任する意向を申し出たことが２５日、わかった。小野寺五典会長が記者団に明らかにした。小渕氏は税調で副会長を務め、党内では財政再建派として知られる。社会保障国民会議の実務者会議で、食料品の消費税率の１％への引き下げが検討されていることに反発したとみられる。小野寺氏は小渕氏から辞意を伝えられた際、「是非考え直してほ