25日は一日中雨が降り続いた東京・新宿。台風や梅雨前線の影響で関東はこの週末、大雨の予想となっています。そうした中、東京都内の百貨店にはさまざまな傘がずらり。晴雨兼用の傘を含む、約200種類の雨対策グッズを取りそろえているといいます。人気の品の1つがその名も「耐風傘」。京王百貨店新宿店バイヤー・大塚柚香さん：ひっくり返っても戻りがしっかりしなやかにできるので、壊れる心配がない傘になっています。そして、折