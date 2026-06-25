ベルギー滞在最終日、天皇皇后両陛下は、国王夫妻と宮殿の庭を散策したあとお別れの挨拶をされました。天皇皇后両陛下は現地時間の25日午前、帰国を前に、滞在していたラーケン宮の庭園をフィリップ国王夫妻と共に散策されました。両陛下は世界中の植物が収集されている温室や、日本風の五重塔のある庭園の風景を和やかに談笑しながら楽しまれました。お別れの挨拶では、陛下はフィリップ国王と固く握手を交わしながら目を見つめて