知人の女性（50代）に「殺してやる」などとメッセージを送信し脅迫した疑いで25日、住所不定の建設作業員の男（51）が逮捕されました。警察によりますと、男は24日午後10時16分ごろ、上越市内に住む女性（50代）に対し、アプリケーションソフトのメッセージ機能を使って「殺してやる」などと送信し、脅迫した疑いがもたれています。24日のうちに、女性から警察へ「『殺す』という内容のメッセージが来た」