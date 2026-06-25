三重県では、26日朝にかけて雷を伴った激しい雨が降り、大雨となる所がある見込みです。土砂災害や、低い土地の浸水、河川の増水に注意してください。本州付近に停滞している梅雨前線や低気圧の影響で、25日の三重県内は大気の状態が非常に不安定となっていて、断続的に雨脚が強まっています。これから26日の日中にかけては、警報級の大雨となる可能性は低くなりましたが、26日朝にかけて雷を伴った激しい雨が降り雨量が多くなると