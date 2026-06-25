香川県が発注した土木工事の入札をめぐり、高松市の29の業者が談合を繰り返していたとして公正取引委員会は、業者に排除措置命令とあわせて4億円を超える課徴金納付命令を出しました。 【写真を見る】香川県発注の土木工事の入札めぐり高松市の29の業者が談合繰り返す公取委が業者に排除措置命令と4億円を超える課徴金納付命令 （公正取引委員会 近畿中国四国事務所清水敬四国支所長）「香川県民の生命及び財産生活を守るた