広島市は「エールエールヒロシマ」と「紙屋町シャレオ」をそれぞれ運営する第三セクターの２社を、来年１月に経営統合していくことを明らかにしました。 経営統合を検討しているのはエールエールを運営する「広島駅南口開発」とシャレオを運営する「広島地下街開発」です。 計画では来年１月に持ち株会社を立ち上げ、社長には民間企業出身者を副社長に元市職員を就任させる予定です。 広島市