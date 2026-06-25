警視庁の交通安全広報大使にお笑いコンビ「ぺこぱ」とダンスグループ「アバンギャルディ」があらたに任命されました。ぺこぱ松陰寺太勇さん「この命をうけた以上、しっかり責任をもって頑張りたいと思います。よろしくお願いします。どうもありがとう！」アバンギャルディkohanaさん「私たちも交通安全の大切さというものを、ひとりひとりの方に伝えられるように1年間頑張ります」2026年度の交通安全広報大使に、お笑いコンビ