北海道・江別市で、男子大学生が集団暴行を受け死亡した強盗致死事件の裁判員裁判。札幌地裁は、事件のきっかけを作った川村葉音被告に懲役30年を言い渡しました。裁判長が被告らに語りかけたこととは。高杉昌希 裁判長「どうしてこんなことになったのか、君たちなりにその答えを言おうとしていたのは認められますが、十分なものとは言えませんでした」川村葉音被告（21）と当時18歳だった男、そして、当時16歳の少年の3人は