ボートレース津の「下克上！A1VSB級バトル」は2日目を終えた。2日目4Rは1番人気の太田和美が1着なのに、3連単の配当は4万9180円と大きくハネ上がった。ビック配当を演出したのは超人気薄だった138期のルーキー成田華音（19＝埼玉）。6コースからうまく差し場を拾って、デビューしてから初の2着となった。「太田さんが捲ってくれたので、いい展開になりました。1マークは初めて見る景色でした（笑い）。乗りやすさがあるし、