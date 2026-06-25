「グランドチャンピオン・ＳＧ」（２５日、鳴門）佐藤隆太郎（３２）＝東京・１１５期・Ａ１＝が、３日目３Ｒで４着。何とか予選突破に望みをつないだ。「足はバランスが取れてまずまず。乗り心地もまずまず」と手応えはある様子だ。ただ、「まだ力を余している感じなので、４日目に向けてもうひと足こさせられるようにペラ調整をしたい。調整の方向性はつかんでいるので、全体的に上積みができれば」と底上げの余地はしっか