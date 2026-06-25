食料品の消費税は、来年4月から1％に引き下げられるのか。超党派の「国民会議」での議論が大詰めを迎えるなか、きょうは自民党内からも異論が相次ぎました。きょう午後、消費税減税や給付付き税額控除をめぐる会議を開いた自民党。超党派の「国民会議」ではきのう、食料品の消費税を来年4月から2年間、1％に引き下げるとした取りまとめ案が示されています。この案について、出席した自民党議員からは。自民党猪口邦子 参院