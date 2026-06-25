神戸学院大（神戸市）は25日、備酒伸彦学長が同日付で辞任したと発表した。職員に対しパワハラ行為が認定されたことを受け、申し出があった。教授職は継続する。大学によると、複数の事務職員から昨年10月、学長の暴言などについて申告があった。第三者委員会で調査したところ、職員5人に対する8件のパワハラが認定された。備酒氏は行為を認めているという。大学は「このような事態をおわびし、全ての関係者が安心して学び、