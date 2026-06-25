「マルタイラーメン」が25日夕、X（旧ツイッター）でトレンド1位となった。同日にプロ野球・ソフトバンクの正木智也外野手にマルタイラーメン188食分が贈呈されたことを受けて急上昇した。みずほペイペイドームでは「マルタイ棒ラーメンポール」に打球が直撃した場合、マルタイラーメン1年分が贈られることになっている。前日24日のオリックス戦で正木がポール際に放った8号先頭打者アーチは、当初こそ直撃と認定され場内