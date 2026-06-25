バンダイスピリッツは、『SDガンダム Gジェネレーション』より「ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ グレート・ジオング」(35,200円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2027年2月発送予定。2027年2月発送予定「ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ グレート・ジオング」(35,200円)ジオン公国軍を象徴する大型モビルアーマー群が結実した幻の機体「グレート・ジオング」がROBOT魂から登場。