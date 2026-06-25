ボートレース鳴門のＳＧ「第３６回グランドチャンピオン」は２５日、予選３日目が行われた。山口剛、井口佳典、塩田北斗、吉田拡郎の４人が得点率トップタイに並び、準優絶好枠を巡る戦いは激戦ムードだ。初日ドリーム戦出場組では池田浩二が１、２、４、３、３着と手堅くまとめて得点率６位につける。ただ、舟足に関しては「今はクイッと回れる調整にしてその部分は良かった。でも両隣には行かれたね。今の足の方が好きなん