金沢市北部で運行されている予約制の乗り合いタクシーが好評です。昨年度の利用回数が過去最も多くなったことがわかりました。25日、金沢市の森本駅前に到着した1台の車。乗り合いタクシー「チョイソコかなざわ」です。乗合タクシーは、利用者が希望する時間や場所を予約し、他の乗客と乗り合わせる仕組みで、金沢市の支援を受けて運行されています。乗車距離に関わらず、運賃は1回につき300円から400円。