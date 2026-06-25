ボートレース鳴門のＳＧ「第３６回グランドチャンピオン」は２５日、予選３日目が行われた。中田竜太（３８＝埼玉）は３日目５Ｒ、２コースから差し切って今節初白星。３日目終了時点の得点率は２９位タイ。「チルトを０度にしてペラを叩いて明らかにこっちの方がいい。全体に上積みできた。バランスが取れて普通よりいい」と舟足も上昇している。３号艇で出走の予選ラスト４Ｒは１着が条件の厳しい勝負駆けとなるが「どうし