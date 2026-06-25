台風が北上する中、交通に乱れが出ています。まずは海の便です。 26日欠航が決まっているのは ▼種子島・屋久島航路の「フェリーはいびすかす」「フェリー太陽II」 ▼奄美・沖縄航路の「クイーンコーラルプラス」の上り便、「クイーンコーラルクロス」の下り便 ▼瀬戸内町の「フェリーかけろま」と「定期船せとなみ」の全便 ▼志布志と大阪を結ぶ「フェリーさんふらわ