警察官が防犯対策を呼び掛け 全国的に貴金属取扱店などを狙った強盗や窃盗事件が多発する中、岡山県警が県内の店舗を訪れ防犯対策を呼び掛けました。 岡山県警の警察官が訪れたのは、高級腕時計の買取・販売を行う店です。 （警察官）「セレクトショップを対象とした、夜間にバールを使って窓ガラスを破って侵入して商品を盗っていくという事案が発生していて」 2026年4月、この店のすぐ近くの衣料品店では現