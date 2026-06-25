JR西日本 JR西日本は大雨の影響で、6月26日の始発から姫新線や芸備線などの一部区間で運転を見合わせると発表しました。運転の見合わせは、下記の区間です。 ・因美線津山駅～智頭駅（鳥取県） ・姫新線新見駅～上月駅（兵庫県） ・伯備線豪渓駅～新見駅 ・芸備線新見駅～三次駅（広島県）＊備後落合駅～三次駅は終日運転取りやめ また、JR西日本は一部の路線で、始発から本数を